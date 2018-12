UEFA : C'est officiel, une troisième Coupe d'Europe est née !

Dans : Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Dans l'air du temps depuis plusieurs mois, la création d'une nouvelle Coupe d'Europe est désormais officielle. Ce dimanche, en marge du tirage au sort des qualifications de l'Euro 2020, l'UEFA a effectivement annoncé le lancement d'une troisième Coupe d'Europe, appelée provisoirement UEL2, à partir de 2021.

« Davantage de clubs provenant d’un plus grand nombre d’associations participeront aux compétitions européennes à partir de 2021, après la décision prise par le Comité exécutif de l’UEFA lors de sa séance à Dublin de créer une troisième compétition interclubs européenne pour le cycle 2021-24. Le vainqueur de la nouvelle compétition aura le droit de participer à l'UEFA Europa League de la saison suivante. Les matchs de la nouvelle compétition se disputeront le jeudi. Toutes les finales des compétitions interclubs seront disputées la même semaine, à savoir le mercredi (nouvelle compétition), le jeudi (UEFA Europa League) et le samedi (UEFA Champions League) », a lancé, via un communiqué, l'instance européenne, qui avoue également que son UEL2 sera calquée sur la C1 et la C3, mettra en scène 32 équipes, et garantira qu’au moins 34 pays seront représentés dans les phases de groupes des trois compétitions continentales.