Tottenham-PSG ‍: Tel victime d'insultes racistes, les Spurs s'indignent

Dans : Coupe d'Europe.

Par Corentin Facy

Au lendemain de la défaite contre le PSG en finale de Supercoupe d’Europe aux tirs au but, Tottenham a dénoncé sur son compte X les insultes racistes dont l’attaquant français Mathys Tel a été la cible après son penalty manqué face à Lucas Chevalier.

« Nous sommes dégoûtés par les insultes raciales dont Mathys Tel a été victime sur les réseaux sociaux après la défaite de la Super Coupe de l'UEFA d'hier soir » publie le club londonien sur les réseaux sociaux, avant de poursuivre. « Mathys a fait preuve de courage et de bravoure en s'avançant et en tirant un penalty, mais ceux qui l'insultent ne sont que des lâches - se cachant derrière des noms d'utilisateur et des profils anonymes pour exprimer leurs opinions odieuses » écrit le club de Tottenham, écoeuré. Puis de conclure.

We are disgusted at the racial abuse that Mathys Tel has received on social media following last night’s UEFA Super Cup defeat.



Mathys showed bravery and courage to step forward and take a penalty, yet those who abuse him are nothing but cowards - hiding behind anonymous… pic.twitter.com/rOF1WYeos4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 14, 2025

« Nous travaillerons avec les autorités et les plateformes de médias sociaux pour prendre les mesures les plus fortes possibles contre toute personne que nous sommes en mesure d’identifier. Nous sommes à tes côtés, Mathys » peut-on lire dans le communiqué des Spurs. Il n’est malheureusement pas rare de voir ce genre de faits après des penaltys manqués lors des grandes compétitions. Un fléau qui écoeure le club de Tottenham, qui se tient au côté de Mathys Tel dans ce moment difficile alors que l’ancien buteur de Rennes a tiré son penalty à côté de lors de la séance de tirs au but, mercredi soir en finale de Supercoupe d’Europe contre le PSG.