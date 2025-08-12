PSG-Tottenham ‍: Sur quelle chaine voir la SuperCoupe d’Europe ‍?

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Le PSG sera sur le devant de la scène cette semaine avec l'affrontement choc face à Tottenham pour la Super Coupe d'Europe.

Premier match officiel et premier titre de la saison pour le PSG ? C’est le lot des clubs champions, les titres tendent les bras pour récompenser des grands succès. Ainsi, l’UEFA a décidé comme souvent d’ouvrir la saison avec la SuperCoupe d’Europe entre le vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG, et celui de la Ligue Europa, Tottenham. Une rencontre qui arrive tout de même très tôt pour les joueurs de Luis Enrique, qui ont terminé la Coupe du monde des clubs il y a tout juste un mois. L’entraineur parisien a décidé de privilégier la récupération pour ses troupes, qui ont donc pris la direction d’Udine en Italie avec seulement une semaine de préparation dans les jambes.

Canal+ roi de la Coupe d'Europe en France

Mais le PSG possède un effectif jeune, talentueux, et avec aussi un peu de nouveauté avec la perspective de voir Lucas Chevalier défendre les buts parisiens. Un match qui sera donc suivi par les fans parisiens. Pour cela, il faudra donc s’installer dans son canapé ce mercredi 13 août, avec une rencontre dont le coup d’envoi sera donné à 21h00.

Un nouveau trophée pour le PSG ? 🏆



Les Parisiens retrouvent la compétition officielle face à Tottenham en Supercoupe de l’UEFA ce mercredi à 21H sur CANAL+ ⚡️



À vos pronos ⬇️ pic.twitter.com/aA9gKoFp7R — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 11, 2025

Le match sera diffusé par Canal+, qui possède les droits des Coupes d’Europe en France et aura donc l’exclusivité de cette rencontre. Il faudra donc se connecter ou se rendre sur la chaine premium du groupe, ou bien suivre en streaming sur l’application MyCanal de la chaine cryptée.