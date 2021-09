OL, OM, Monaco, Rennes, horaires et chaines des matchs

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

La Coupe d’Europe a repris cette semaine, avec la Ligue des Champions mardi et mercredi. Place désormais à l’Europa League et la nouvelle C4, la Conférence League. Qautre clubs français sont concernés et il faut s’accrocher pour y voir clair. Voici donc le programme.

Europa League :

Lokomotiv Moscou - Olympique de Marseille à 18h45 sur RMC Sport 1

Glasgow Rangers - Olympique Lyonnais à 21h00 sur Canal+ Sport et W9

Strum Graz - AS Monaco à 21h00 sur RMC Sport 1

Conference League :

Stade Rennais - Tottenham à 18h30 sur RMC Story et RMC Sport 2