Madrid, Barça, Juventus, la vengeance d'Al-Khelaifi est terrible

Dans : Coupe d'Europe.

Par Claude Dautel

Désormais aux commandes de l'Association Européenne des Clubs, Nasser Al-Khelaifi a profité de l'assemblée générale de l'ECA pour régler quelques comptes avec le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus, lesquels veulent toujours une Super Ligue.

En avril dernier, le football mondial vivait trois jours totalement surréalistes, avec l’annonce de la création d’une Super Ligue par quelques-uns des plus grands clubs européens, puis l’écroulement de ce projet suite à la fureur des supporters anglais. Pendant 72 heures, le spectacle offert par ces dirigeants a consterné le public, et lorsque cette Super Ligue s’est écroulée personne n’a pleuré. Enfin si, puisque le FC Barcelone, la Juventus et la Real Madrid s’acharnent à vouloir créer cette ligue fermée, tentant de porter le combat sur le terrain juridique. Effet direct de ce putsch raté, l’Association Européenne des Clubs a changé de président, Andrea Agnelli claquant la porte, et Nasser Al-Khelaifi, opposé fermement à la Super Ligue, prenant sa place. Ce lundi, ce dernier a fait son premier discours devant l’ECA et le président du Paris Saint-Germain n’a pas raté les trois clubs concernés.

Le patron du PSG sans pitié avec Barcelone, Madrid et la Juve

Revenant sur les événements d’il y a quelques mois, le dirigeant qatari a mis une claque aux dirigeants du Barça, Madrid et de la Juventus. « Vous devez tous savoir que le président Ceferin était confiant dès le début. Nous avons parlé tôt le matin du 18 avril, et il m’a dit : « Nous allons gagner ». Et nous avons gagné. Merci, Président Ceferin. Et tandis que les trois clubs rebelles gaspillent de l’énergie, déforment les récits et continuent à implorer le ciel, les autres avancent et concentrent toutes leurs forces sur la construction d'un avenir meilleur pour le football européen, unis et ensemble », s’est félicité Nasser Al-Khelaifi, déterminé à ne pas laisser les tenants de la Super Ligue se prendre pour les patrons du football européen.