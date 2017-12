Un affreux PSG se prend un gros coup de froid face au Bayern

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Totalement hors du coup du début à la fin, le PSG s’est incliné logiquement 3-1 face au Bayern. Les Parisiens conservent leur première place, mais le visage montré, entre dilettantisme et résignation, est plutôt inquiétant.

Le Paris Saint-Germain s’attendait à passer un gros test ce mardi soir à Munich, et il a été servi. D’entrée de jeu, les Bavarois imprimaient un gros rythme sur le plan physique, même si les Parisiens tentaient coûte que coûte de dérouler leur jeu de possession. Cela débouchait sur un début de partie ouvert et un but surprise du Bayern sur un renvoi, où Lewandowski, à l’extrême limite du hors-jeu, marquait de près face à un Areola abandonné (1-0, 8e). Paris prenait clairement un coup sur la tête, et ne parvenait pas à accélérer, ronronnant un jeu posé mais peu inquiétant. Côté allemand, c’était efficacité maximale avec ce centre parfait de James Rodriguez pour la tête imparable de Tolisso (2-0, 37e).

Après la pause, la réaction venait enfin avec du mouvement, et un but de premier choix. Cavani, décalé sur la droite, remettait pour Mbappé qui marquait de la tête au cœur de la surface (2-1, 50e). Mais Paris n’arrivait pas à enchainer après ce réveil, et retombait dans ses travers, avec un jeu bien trop lent pour surprendre le Bayern. Tout le contraire de Coman, qui plaçait une accélération tonitruante à gauche, grillais Alves pour servir Tolisso, auteur d’un doublé (3-1, 69e). Paris acceptait ensuite cette défaite, qui aurait pu être plus lourde tant les défenseurs parisiens, sans un Thiago Silva blessé, se sont mis ensuite en danger dans la relance. Un mauvais visage assez inhabituel pour la formation d’Unai Emery, qui a fait ressurgir quelques vieux cauchemars passés en Ligue des Champions, même si ce mardi, ce revers n’a aucune conséquence au classement.