UEFA : La Youth League annulée

Dans : Ligue des Champions.

L'UEFA a annoncé l'annulation de l'édition 2020-2021 de la Youth League. Le PSG, l'OM, Angers et Rennes devaient y participer.

L'épidémie de Covid aura eu la peau de la Youth League, puisque ce mercredi l'UEFA a annoncé que cette compétition ne pourrait avoir lieu cette saison. « Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé aujourd’hui d’annuler l’édition 2020/21 de l’UEFA Youth League en raison de la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions sur l’organisation des compétitions. L’année passée, le Comité exécutif avait d'abord décidé de modifier la formule de la compétition et de reporter le début de cette dernière. Mais depuis, les différentes mesures prises par les autorités sanitaires dans toute l’Europe ont continué d’évoluer. Les restrictions de voyage auxquelles sont soumis les clubs participants engendrent des difficultés considérables dans l’organisation des matches, et deux clubs se sont déjà retirés de la compétition. Le Comité exécutif de l’UEFA a souligné l’impossibilité de reporter une nouvelle fois le début de la compétition et la nécessité d'accorder la priorité à la santé et à la sécurité des jeunes joueurs. Malheureusement, les conditions pour relancer cette compétition internationale junior ne sont actuellement pas réunies. La Commission des compétitions interclubs de l’UEFA et l’Association des clubs européens ont toutes les deux été consultées et soutiennent la proposition d’annuler, à titre exceptionnel, cette saison de l’UEFA Youth League », précise l'instance européenne du football. Cette année, quatre clubs français devaient y participer, le PSG, l'Olympique de Marseille, le Stade Rennais et le SCO Angers, champion de France U19.