UEFA : La Ligue des champions avec 3 clubs francais confirmée !

SuperLigue ou pas, l'UEFA a validé ce lundi le principe d'une nouvelle Ligue des champions à partir de 2024 avec trois clubs français qualifiés.

C'est ce lundi que l'UEFA avait prévu d'officialiser la nouvelle formule de la Ligue des champions négociée avec l'ECA, une réforme qu'Andre Agnelli avait adoubée il y a quelques semaines. Mais avec 11 autres collègues, le président de la Juventus a planté un coup de couteau dans le dos de l'instance européenne du football en annonçant dans la nuit de dimanche à lundi la création d'une SuperLigue. Il n'empêche, l'UEFA a voté sa réforme, laquelle permettra à trois clubs français de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Un succès qui pourrait toutefois être une victoire à la Pyrrhus, la C1 pouvant voler en éclats si d'autres clubs rejoignent le club des 12 putschistes.

Sur le principe, cette nouvelle Ligue des champions, qui sera mise en place dans trois ans, réunira 36 clubs au lieu de 32 dans un mini-championnat, avec quatre chapeaux de neuf équipes pour le tirage au sort des matchs afin de protéger les gros clubs placés dans le pot numéro 1. Dans cette première phase, il y aura 10 journées au lieu de 6, 18 matchs par journée au lieu de 16 et 180 matchs entre septembre et janvier. Il faudra attendre les 8es de finale pour retrouver ensuite une formule plus classique. Si la SuperLigue ne fait pas que des heureux, cette nouvelle version de la C1 est également loin de faire l'unanimité, tant l'UEFA semble avoir voulu faire le bonheur des grands clubs, lesquels ont finalement décidé de claquer la porte au nez de cette réforme. Le football européen est clairement entré en crise au moment même où les supporters avaient besoin de retrouver le plaisir d'aller au stade. Sympa.