TV ‍: Un choc Arsenal-Barça en clair sur La Chaîne L’Equipe

Par Corentin Facy

La Chaîne L’Equipe a pris l’habitude de diffuser de belles affiches européennes ces dernières saisons, avec des retransmissions de coupe d'Espagne, de coupe d'Italie ou encore de Ligue des Nations. Et ce sera de nouveau le cas avec la finale de la Ligue des Champions féminine. En effet, la chaîne retransmettra en clair le choc entre Arsenal et le FC Barcelone le 24 mai prochain à 18h00 (prise d’antenne à 17h45). Une annonce faite ce vendredi dans l’émission L’Equipe de Greg et qui fera le bonheur des amoureux de football féminin. L’occasion aussi de voir si Arsenal, tombeur de l’Olympique Lyonnais en demi-finale, ira au bout de cette compétition si prestigieuse face aux joueuses du FC Barcelone. Candice Rolland sera aux commentaires de ce match qui se disputera à Lisbonne.