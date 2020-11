TV : Téléfoot, encore un bug XXL pour ses abonnés

Dans : Ligue des Champions.

Les abonnés de Téléfoot qui ont regardé Porto-OM en direct ont eu l'impression de repartir 50 ans en arrière, la qualité sonore des commentaires étant pathétique. Tout s'explique.

Smaïl Bouabdellah et Benoît Cheyrou assuraient les commentaires du match entre le FC Porto et l’Olympique de Marseille pour le compte de Téléfoot, et le duo a plutôt très bien fait son travail. Mais pour les abonnés de la chaîne sportive, la diffusion a été clairement gâchée par un son digne des années 70, et qui fort étonnamment était très mauvais, alors que la même rencontre donnée sur RMC avait droit à un son normal et très bon. Bref, de quoi faire grogner ceux qui dépensent 25,90 euros par mois pour recevoir les programmes de la chaine du groupe Mediapro et qui digèrent déjà mal de savoir que ce prix n’est pas utilisé pour payer les droits de la Ligue 1.

Concernant ce gros bug sonore, l’explication est tombée via Sacha Nokovitch, le spécialiste média de L’Equipe. « Friture sur la ligne Téléfoot. Gros problème de son pour les commentateurs Smaïl Bouabdellah et Benoît Cheyrou. Explications. La qualité de la liaison RNIS (numérique) attribuée à Téléfoot ne serait pas de bonne qualité. Compte tenu du contexte Covid, l’UEFA n’autoriserait pas les chaînes à installer leurs moyens privatifs. En tant que «host broadcaster», RMC Sport bénéficie d’une liaison satellite et n’a donc pas les mêmes soucis techniques ce soir. En tant que « Main Visiting Broadcaster » (MVB) et non « Host Broadcaster » pour RMC Sport bien sûr, vu que le match se joue à l’étranger et non en France », a expliqué le journaliste. Autrement dit, c'est l'abonné à Téléfoot qui subit cette règle, et tant pis pour lui.