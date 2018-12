TV : RMC Sport annonce des premiers chiffres… bizarres

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Photo/Video, PSG.

Nouveau diffuseur majeur du paysage audiovisuel français, RMC Sport a fait une entrée en force avec les droits de la Ligue des Champions et de l’Europa League, en plus de ceux du championnat anglais précédemment acquis.

C’est bien sûr l’arrivée sur les Coupes d’Europe qui a fait changer de dimension les chaines de SFR, qui tentent de distribuer eux-mêmes ces images sans accord avec les autres fournisseurs d’accès à Internet. Cela a donné lieu à nombreux bugs et coups de gueule de la part des passionnés de football, mais pour la première fois depuis le lancement de la chaine, des chiffres ont été donnés. Ainsi, RMC a annoncé des résultats, mais seulement pour les quatre derniers matchs du PSG en Ligue des Champions, autrement dit, les quatre meilleures audiences possibles.

Et pour le score le plus élevé, cela donne 717.000 spectateurs pour la rencontre entre Paris et Liverpool. Un chiffre donné par Médiamétrie, auquel la chaine ajoute une audience annoncée à 595.000 téléspectateurs via les mobiles, ordinateurs et tablettes. Un dernier résultat qui est sujet à caution, puisque RMC Sport comptabilise les nombres de connexions pour la journée, et non pour le match… Le résultat final serait donc une audience légèrement supérieure à un million de téléspectateurs pour les quatre derniers matchs du PSG en Ligue des Champions. Soit deux fois moins par exemple que le PSG-Bayern Munich en poule de la saison passée sur Canal+. Néanmoins, par le biais du directeur de RMC François Pesenti, la chaine s’est félicitée d’atteindre ces chiffres si peu de temps après son lancement, même si la progression liée à l’arrivée massive d’accroc à la Ligue des Champions s’estompe forcément avec le temps. Pour continuer de grandir, RMC Sport va certainement compter sur un beau parcours du PSG en Ligue des Champions, le club de la capitale ayant visiblement fait les seules audiences « communicables » de la chaine.