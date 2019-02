TV : RMC menace d'attaquer en justice le PSG et Facebook !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

A la stupéfaction générale, via sa page Facebook officielle, le Paris Saint-Germain a diffusé en direct le match joué par le club de la capitale à Old Trafford contre Manchester United, une rencontre donnée en version brésilienne. Et du côté de RMC, qui affirme n'avoir eu aucun souci technique et se réjouit de l'énorme audience de ce Man Utd-PSG, on est furieux de cette diffusion pirate que le Paris SG semble expliquer par un bug de géolocalisation chez Facebook puisque ce match était proposé en direct mais uniquement au Brésil. Et la chaîne française menace désormais de porter l'affaire en justice, RMC ayant payé au prix fort les droits de diffusion en France de la Ligue des champions.

« Au lendemain de la victoire face à Manchester United, SFR félicite l’équipe du PSG pour cette excellente nouvelle pour le football français. La diffusion technique de RMC Sport sur l’ensemble des plateformes -box SFR, Application SFR Sport, Molotov, CanalSat- s’est déroulée dans les meilleures conditions avec un nouveau record établi en terme de trafic sortant, près de 2000 Gigabit/s. la qualité de la diffusion du match a été notamment remarquable pour les abonnés SFR Fibre au regard des réseaux mis à disposition, s’est d’abord félicité RMC, avant d’entrer dans le vif du sujet concernant la diffusion pirate sur Facebook. Un événement grave s’est par ailleurs déroulé pendant la soirée avec la diffusion du match en direct sur la page Facebook du PSG. Nous avons donc demandé au PSG et à Facebook toutes les explications après cette violation manifeste des droits de la Ligue des Champions. Nous nous réservons naturellement le droit de demander toutes les réparations requises compte tenu du préjudice d’image et commercial important. » Au plus fort de la retransmission sur Facebook, il y avait 200.000 personnes qui suivaient la rencontre entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Un score qui en dit long sur l'attrait pour le football...en clair.