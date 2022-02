TV : Le piratage mis KO juste avant PSG-Real ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

La lutte contre le piratage audiovisuel, plus couramment appelé le streaming, pourrait évoluer dans les prochaines semaines en France.

Et pour cause, l’UEFA a dévoilé à quelques heures du match entre le PSG et le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions que Canal + et BeInSports avaient obtenu via une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris l'obligation pour les fournisseurs d'accès à internet français de « bloquer l'accès aux sites web frauduleux, qui mettent à disposition des flux illégaux et non autorisés de matches de Ligue des champions ». Une décision qui s’inscrit dans le cadre législatif de lutte contre le streaming et qui va permettre aux diffuseurs du football en France d’obtenir plus rapidement le blocage des sites de streaming.

La lutte contre le streaming s'intensifie

Une décision qui fait le bonheur de BeInSports. « beIN Sports poursuit sa lutte contre le piratage aux côtés des ayants droit, des diffuseurs officiels et de l'ARCOM. Cette succession d'actions et de mesures de blocage prises par les FAI (fournisseurs d'accès à internet) va rapidement réduire significativement l'accès vers des sites frauduleux, moins de deux mois après l'entrée en vigueur de la loi » s’est félicitée Caroline Guenneteau, directrice juridique adjointe du groupe BeInSports. L’UEFA a par ailleurs annoncé que deux sociétés anti-piratage avaient été nommés par l’instance européenne pour aider les diffuseurs à lutter contre le streaming. « Ils fournissent des services de détection, de surveillance et d'application liés au contenu piraté en direct et non en direct mis à disposition sur les plateformes de médias sociaux couramment utilisées et sur toutes les plateformes et services Internet, tels que les sites web, les services IPTV, le P2P et les applications non autorisées » a fait savoir l’instance européenne qui, comme les diffuseurs officiels, a tout intérêt à bloquer au maximum les sites de streaming pendant les matchs de Ligue des Champions, d’Europa League et d’Europa Conférence League.