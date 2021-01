SuperLigue : L'UEFA lance une révolution avec les clubs

Dans : Ligue des Champions.

Ces derniers jours, la menace d’une SuperLigue se substituant à la Ligue des Champions fait de plus en plus peur à l’UEFA.

L’objectif de l’instance européenne est de contrer par tous les moyens la création de cette SuperLigue privée, qui dévaluerait considérablement la valeur des compétitions telles que la Ligue des Champions et l’Europa League. L’UEFA et la FIFA ont ainsi menacé les joueurs participants à la SuperLigue de ne pas être autorisés à évoluer avec leurs sélections nationales dans les grandes compétitions comme la Copa America, l’Euro ou encore la Coupe du monde. Mais à en croire le journal AS, les deux grandes instances ne se contentent pas de menacer la Super Ligue, ils planchent également sur une réforme de la Ligue des Champions afin de la rendre plus attractive financièrement.

Le média croit savoir que le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a créé un comité d’experts composé des vice-présidents de l’UEFA Luis Rubiale et Fernando Gomes, du trésorier, David Gill, et du secrétaire général, Theodore Theodoridis. Leur mission est tout simplement de dessiner les contours d’un nouveau format de la Ligue des Champions dans le but de rendre la plus prestigieuse des compétitions européennes plus rémunératrice pour les clubs y participant. La Juventus Turin ou le Real Madrid, très attentifs aux discussions au sujet de la SuperLigue, sont également dans la boucle et s’entretiennent régulièrement avec Aleksander Ceferin au sujet de cette fameuse réforme de la Ligue des Champions. Pour l’heure, peu d’informations ont filtré sur les changements envisagés au plus haut sommet de l’UEFA, mais l’idée est de créer une société appartenant à l’UEFA et aux clubs afin de chapoter au mieux la répartition des revenus et ainsi satisfaire les clubs. Dossier à suivre…