TV : Sporting Portugal - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

L’Olympique de Marseille tentera d'enchaîner une deuxième victoire consécutive en Ligue des champions sur la pelouse du Sporting Portugal en Ligue des Champions ce mercredi.

Quelle heure pour Sporting Portugal - OM ?

Il y a une semaine, l’OM se relançait complètement dans le Groupe D de Ligue des Champions en étrillant le Sporting dans un Vélodrome à huis clos (4-1). Bien aidé par les boulettes du gardien adverse, Marseille essayera de confirmer ce début de renouveau en C1 en ramenant un bon résultat de Lisbonne. Ce match contre le Sporting se jouera ce mercredi 12 octobre à 21 heures au Stade José Alvalade, il sera arbitré par l’Espagnol Alejandro Hernández.

Sur quelle chaîne suivre Sporting Portugal - OM ?

Comme chaque semaine de Coupe d’Europe, le match de Marseille sera co-diffusé sur deux chaînes françaises, à savoir RMC Sport 1 et Canal+. Sur la chaîne cryptée, Paul Tchoukriel et Sidney Govou seront aux commentaires. Pour RMC, Jérôme Sillon et Éric Di Méco seront au micro, alors que Thomas Desson sera en bord terrain.

Sporting Portugal / OM ce mercredi à 21h sur Canal+ pour la J4 de LDC.

Commentaires : @PaulTchoukriel et @GovouSidney pic.twitter.com/kMHNEeq999 — En Pleine Lucarne 💗 (@EnPleineLucarne) October 10, 2022

La compo probable de l’OM contre le Sporting Portugal :

Pour cette 4e journée de Ligue des Champions, Igor Tudor va devoir composer son onze de départ avec certains absents. Si Dieng et Touré ne sont pas qualifiés, Kolasinac est forfait. Concernant Clauss et Guendouzi, ils font leur retour dans le groupe marseillais pour ce match important.

👥 #SCPOM



Le groupe retenu par Igor Tudor pour le déplacement à 𝗟𝗶𝘀𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲 en @ChampionsLeague 🇵🇹✈️#UCL pic.twitter.com/9TVN7MkXrQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 11, 2022

La compo probable de l’OM : Pau Lopez – Mbemba, Bailly, Balerdi – Clauss, Veretout, Rongier, Tavares – Under, Alexis Sanchez, Harit.

Igor Tudor (entraîneur de l'OM)

« Il n'y a pas de nécessité à motiver les joueurs. Contre Ajaccio, j'avais oublié le match une heure après, c'était comme un cauchemar, donc c'était mieux d'oublier. Les joueurs sont très motivés de toute façon, très motivés par la Ligue des champions pour faire un bon match ce mercredi. Le groupe est très particulier, l'équipe (le Sporting) qui avait gagné les deux premiers matches a perdu contre l'équipe (l'OM) qui avait perdu ses deux premiers. Il y a trois finales mais pas juste pour nous, pour tout le monde. Tout est encore possible dans ce groupe. »