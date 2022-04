Salut nazi de supporters de Madrid, pour le TAS ça passe

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

L'UEFA avait condamné l'Atlético Madrid à la fermeture d'une tribune de 5.000 spectateurs pour le match contre Manchester City ce mercredi soir suite au comportement débile de certains de ses supporters. Le TAS en a jugé autrement.

La semaine passée, quelques supporters des Colchoneros ont été repérés par la vidéo-surveillance alors qu’ils faisaient ouvertement un salut nazi. Face à cela, la commission de discipline de l’UEFA avait condamné le club espagnol à une fermeture pour le match retour d’une tribune d’au moins 5.000 de ses supporters, et exigé que des messages contre le racisme soient affichés sur les emplacements laissés libres. Mais du côté des dirigeants de l’Atlético Madrid on ne l’a pas entendu de cette oreille, et même si les accusations sont graves, et que l’UEFA a des preuves, le champion d’Espagne en titre a porté l’affaire en référé devant le Tribunal Arbitral du Sport.

Le Tribunal arbitral du sport lève provisoirement la sanction

Juste avant le match, le TAS a décidé de suspendre cette sanction en attendant de se pencher plus sérieusement sur le dossier. « Le TAS répond à notre demande et suspend provisoirement la fermeture partielle du Wanda Metropolitano. Tous les membres et fans ayant un abonnement ou une place pour le match de ce soir pourront accéder au stade », a annoncé le club à quelques heures du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions. De son côté, le Tribunal arbitral du sport a validé le fait soulevé par les Colchoneros, à savoir que cette décision de priver 5.000 supporters du match avait été prise trop tard et que cela pouvait engendrer de gros soucis de sécurité au moment de refouler les fans concernés. L'instance basée à Lausanne n'annule donc pas la sanction, mais la reporte à une date ultérieure si elle est confirmée.