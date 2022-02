Russie : L'UEFA se prépare en cas de guerre

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Lundi soir, le président russe Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance des Républiques de Donetsk et de Lougansk. Un événement géopolitique qui pourrait entraîner des conséquences sur le football…

Face au conflit de plus en plus préoccupant entre la Russie et l’Ukraine, le monde du football est sur ses gardes. C’est notamment le cas de l’UEFA, qui pourrait rapidement prendre la décision de délocaliser la finale de la Ligue des Champions initialement prévue à Saint-Pétersbourg en Russie le 28 mai prochain. En effet, à en croire les informations de la presse anglaise, l’instance européenne ne serait plus chaude du tout pour laisser à la Russie l’organisation de la finale de la Ligue des Champions au vu des récents évènements. C’est à Londres dans le mythique stade de Wembley que pourrait ainsi se dérouler la finale de la C1.

La finale de la Ligue des Champions enlevée à la Russie ?

Je ne vie désormais que pour assister à un match Russie - Ukraine en barrage de CDM 2022 — Arkunir (@Arkunir) February 21, 2022

Ce n’est pas la première fois que l’UEFA prend des mesures sportives face au conflit entre l’Ukraine et la Russie. Depuis 2013, début de la crise entre les deux pays, l’instance européenne fait en sorte lors des tirages au sort que les clubs ukrainiens et russes ne s’affrontent pas afin d’éviter tout incident. En délocalisant la finale de la Ligue des Champions prévue en Russie, c’est une nouvelle mesure choc que prendrait ainsi l’UEFA pour réagir aux décisions de Vladimir Poutine. Un choix qui serait alors inédit tandis que la Russie avait accueillie sans aucun problème la Coupe du monde en Russie en 2018 remportée par l’Equipe de France de Didier Deschamps. Reste maintenant à voir si l’UEFA confirmera dans les jours à venir les informations de la presse anglaise en officialisant la délocalisation de la finale de la Ligue des Champions à Wembley ou ailleurs. Ce n'est toutefois pour le moment qu'une supputation, et il est de bon ton de rappeler que le principal sponsor de l'UEFA est russe, gazier et est aussi celui du club de Saint-Pétersbourg, le lieu de la future finale...