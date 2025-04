Real Madrid - Arsenal ‍: Les compos (21h sur Canal+)

Compo du Real Madrid : Courtois - Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Alaba - Tchouaméni, Bellingham, Valverde - Rodrygo, Vinicius, Mbappé

Compo d'Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Odegaard, Partey, Rice - Saka, Merino, Martinelli

⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴



🧱 Kiwior partners Saliba

⚡️Saka on the wing

🪄 Merino up top



Let's give it everything we've got, Gunners ✊