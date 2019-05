Real : Le Barça humilié à Liverpool, Zidane a pris son pied !

Dans : Ligue des Champions, Liga.

Cette semaine l’a confirmé, la Ligue des Champions version 2018-2019 ne manque pas de spectacle.

En tant qu’amateur de football, on s’est forcément régalé devant certains rebondissements. On pense évidemment aux scénarios fous provoqués par les finalistes Liverpool et Tottenham, sans oublier les exploits des jeunes de l’Ajax Amsterdam. Malgré l’élimination du Real Madrid dès les huitièmes, soit avant son arrivée, même Zinédine Zidane a apprécié.

« Je ne sais pas si c'est l'une des plus belles de l'histoire. En tout cas, il y a eu des rebondissements, ça c'est sûr. Peut-être encore plus que les précédentes années, a commenté l’entraîneur merengue. Et je l'ai regardé comme un passionné. Celui qui aime le foot, quand il se met devant sa télé, il se régale. Donc je l'ai vraiment vécu comme ça. Pour l'avoir vécu en tant que joueur et entraîneur, c'est certainement la plus belle compétition, avec beaucoup de magie, il peut tout se passer. »

Zidane épargne le Barça

De quoi valoriser la performance des Madrilènes ces dernières années. « C'est très difficile de la remporter, on est conscient de ce qu'on a fait, c'était impressionnant. C'est spécial de gagner quatre titres en cinq ans. On se rend compte de la difficulté que cela représente, a-t-il savouré. La Liga, c'est le quotidien et elle te permet d'être bien en Ligue des Champions et en Coupe. Si l'échec du Barça change la saison du Real ? Non. Notre saison est ce qu'elle est, ça ne va pas changer. » Zidane ne l’admet pas, mais un sacre du rival aurait quand même été un coup dur supplémentaire…