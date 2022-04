68% des voix, la France vote Karim Benzema !

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Karim Benzema est le joueur de ce début d'année 2022. Stratosphérique avec le Real Madrid, notamment en Ligue des champions, il suscite une admiration quasi totale auprès des journalistes et du public. Pour un sondage, le Ballon d'Or lui tend même les bras.

Pendant une décennie, Karim Benzema a largement étoffé son palmarès avec le Real Madrid. Vainqueur de quatre ligues des champions, de trois championnats d'Espagne ou de deux coupes nationales, il manquait pourtant de popularité en France et dans le monde. Longtemps dans l'ombre de Cristiano Ronaldo à Madrid, il était en plus privé d'Equipe de France à la suite de l'affaire de la sextape en 2015. Il souffrait d'un manque de légitimité voire d'une inimitié de la part du public français. Tout ceci a bien changé depuis plusieurs mois avec un Karim Benzema au sommet de son art en Espagne comme en France.

68% des footeux français sacrent Benzema Ballon d'Or

En effet, cette saison, Benzema marche sur l'eau avec le Real Madrid, ayant inscrit 39 buts en 40 matches. Des performances notables surtout en Ligue des champions, où il a contribué à sortir le PSG puis Chelsea avec deux triplés consécutifs. Cela a eu un écho important en France d'autant que l'ancien lyonnais est revenu en Equipe de France depuis un an. Un retour en Bleu réussi, en témoigne un Euro avec quatre buts marqués puis une forte contribution au sacre français en Ligue des Nations en octobre. Benzema trône maintenant sur le football en France et dans le monde.

Selon un sondage Odoxa réalisé pour Keneo et RTL, on apprend que Benzema a vu sa popularité grimper dans l'Hexagone. 50% des Français et 71% des amateurs de football ont une bonne opinion de lui. En comparaison, en novembre 2015 au moment où l'affaire de la sextape éclatait, ces chiffres étaient de 15% et 23%. Ensuite, Benzema apparaît au huitième rang des attaquants français ayant marqué l'histoire pour le grand public interrogé. Enfin, régulièrement cité comme favori au prochain Ballon d'Or au vu de ses performances actuelles, KB9 est donné gagnant en France. 68% des amateurs de football votent pour qu'il remporte le prestigieux trophée individuel. Ils étaient 60% à penser de même en octobre dernier pour la précédente remise du prix de France Football. En plus de marquer des buts sans cesse, Benzema a bel et bien marqué les esprits en France.