Real ‍: Aurélien Tchouaméni chahuté, il répond aux haters

Par Corentin Facy

Très critiqué depuis le début de la saison au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a livré un très bon match en défense centrale contre Manchester City mardi lors du play-off aller de la Ligue des Champions (2-3).

Très amoindri en défense en raison des blessures de Carvajal, Militao, Rüdiger et Alaba, le Real Madrid s’est présenté sur la pelouse de Manchester City avec un duo composé d’Asencio et de Tchouaméni pour le play-off aller de la Ligue des Champions. Même si Haaland a trouvé la faille à deux reprises, la défense du Real Madrid a globalement tenu bon, livrant un match consistant pour limiter la casse face à l’armada offensive de Manchester City. Très critiqué depuis le début de la saison en Espagne pour des prestations jugées insuffisantes, Aurélien Tchouaméni a répondu aux haters en livrant un match plein en défense centrale. Une vraie satisfaction pour l’international français, qui a justement évoqué les critiques à son égard au micro de Canal+ après la victoire de son équipe en Angleterre.

Aurélien Tchouaméni de retour au top

"- Il commence à vous plaire ce poste de défenseur central ?

- Non, pas du tout" 😅



Aurélien Tchouaméni a de nouveau évolué en défense centrale ce soir face à Manchester City, mais il n'oublie pas quel est son vrai poste 🤣#MCIRMA | #UCL pic.twitter.com/6vhnG1v7Pq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2025

« Si le poste de défenseur central commence à me plaire ? Non, pas du tout (rires). Mais le plus important, c’est d’aider l’équipe. Je sais qu’en ce moment, il y a pas mal de blessés. Je préfère jouer au milieu, mais quand le coach me dit que je dois jouer derrière, je n’ai absolument rien à dire. Je dois faire le job, j’essaie de donner le maximum même si ça déplait à certains. Mais au final, je reste calme, concentré pour aider l’équipe et gagner les matchs, c’est le plus important » a lancé Aurélien Tchouaméni, lequel ne s’éclate pas dans ce rôle de défenseur central et ne se cache pas pour le dire mais qui accepte sans broncher ce sacrifice. Et s’il parvient en plus à être performant, comme lors des deux derniers matchs contre l’Atletico et Manchester City, alors les haters vont pouvoir se rhabiller. Une période de mieux à confirmer pour le Français du Real Madrid dès la semaine prochaine avec trois matchs au programme face à Osasuna, Manchester City puis Gérone.