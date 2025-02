LdC ‍: Mbappé a raté sa reprise de volée mais le Real est relancé (vidéo)

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé ne livre pas son meilleur match de la saison, ayant déjà raté plusieurs occasions franches. Néanmoins, il a inscrit le but égalisateur pour le Real Madrid à Manchester City. Un but étonnant puisqu'il a tenté et raté une reprise acrobatique. La balle a frappé son tibia mais l'effet a totalement surpris Ederson, le portier des Citizens.