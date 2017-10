PSG : Tebas exige l'expulsion immédiate du PSG de la Ligue des champions !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

A la veille du match entre le PSG et Anderlecht, Javier Tebas sort de sa tanière pour taper une nouvelle fois sur la tête du Paris Saint-Germain. Car pour le président de la Liga espagnole, il est scandaleux que le club français soit encore présent dans la compétition reine.

Se confiant dans L'Equipe, Javier Tebas sort l'artillerie lourde pour détruire le PSG, estimant que l'UEFA traîne trop dans ce dossier et risque de se prendre les pieds dans le tapis si au final il est constaté que Paris n'a pas respecté le fair-play financier. « Les gens de l’UEFA nous ont dit qu’ils allaient faire un contrôle. Désormais, nous allons attendre jusqu’à la fin de l’année pour voir ce que fait l’UEFA. S’il ne se passe rien, nous irons déposer une plainte devant l’Union européenne parce que ce système ne peut pas durer. Le PSG est engagé en Ligue des champions cette saison…Si on laisse concourir quelqu’un qui triche, cela fait du mal à d’autres clubs. Si le PSG va en finale de la C1 et qu’il est ensuite sanctionné, cela se fera au préjudice d’autres équipes. Celles que Paris aura éliminées seront lésées. En sport, il faut aller vite pour prendre des décisions. Si je pense que l’UEFA prend trop de temps ? Oui. En deux mois, on sait si le PSG a triché, explique Javier Tebas, qui fulmine de voir le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Si, en cours de saison, on s’aperçoit qu’ils ont triché économiquement, pourquoi ne pas les exclure ? Quand un cycliste est convaincu de dopage, il est immédiatement exclu de la course. Je pense par ailleurs qu’il faudrait que les contrôles aient lieu avant le démarrage de la compétition, pas après. Sinon, le mal est fait. » Et c'est certain, en matière de dopage on s'y connaît de l'autre côté des Pyrénées...