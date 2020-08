PSG-OL : Les Champs-Elysées et les supporters surveillés

Dans : Ligue des Champions.

Huis-clos oblige, les images de joie dans les tribunes sont inexistantes dans ce Final 8 de la Ligue des Champions.

Malgré les bruits d’ambiance envoyés, difficile pour les téléspectateurs de partager plus que leur proche leur euphorie face aux résultats des clubs français. A Paris comme à Lyon, des images de joie ont toutefois été filmées dans les bars, puis dans la rue. Cela avait notamment été le cas à Lyon après la victoire face à Manchester City, ce qui s’était terminé par des affrontements avec les forces de l’ordre et des projectiles lancés. De quoi agacer, et provoquer des mesures préventives en cas de nouvelles performances positives du PSG et de l’OL ce mardi et ce mercredi. A Paris, où le port du masque est obligatoire dans certains quartiers, on craint quelques rassemblements, voire débordements, en cas de qualification pour la première finale de la Ligue des Champions de l’histoire du club de la capitale.

Ainsi, les forces de l’ordre vont être déployées pour surveiller les abords du Parc des Princes et des Champs-Elysées, où quelques centaines de personnes s’étaient déjà retrouvées après le succès sur Bergame, rappelle ainsi L'Equipe. Des situations que les autorités ne veulent pas retrouver, à l’heure où les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont plus autorisés à Paris. De son côté, le Collectif Ultra Paris a calmé le jeu, indiquant que rien n’était prévu, y compris pour suivre le match, puisqu’aucun lieu n’était en mesure d’accepter un rassemblement de fans à l’heure actuelle.