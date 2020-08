PSG : Neymar et Mbappé, zénitude totale avant la finale

Dans : Ligue des Champions.

Le PSG joue ce dimanche soir (21h) la première finale de Ligue des Champions de son histoire, face au Bayern Munich. Si la tension est à son rendez-vous, les joueurs, eux, affichent une certaine sérénité.

En cinquante ans d’existence, ce dimanche 23 août est le jour le plus important du Paris Saint-Germain. Pour ajouter à leur palmarès une première C1, les Parisiens devront prendre le dessus sur un Bayern Munich impressionnant. Il serait tout à fait normal que le stress vienne envahir les joueurs mais étonnement, l’ambiance est plutôt détendue dans les rangs du club de la capitale. A la veille de la rencontre, Neymar a publié sur son compte Instagram une story sur laquelle il jongle avec son chewing-gum. Une scène loin d’être surprenante. On se souvient du huitième de finale retour contre Dortmund.

PSG superstar Neymar stuns fans with chewing gum skills before Champions League final #PSG https://t.co/SVxRC93nBA pic.twitter.com/n6pw9rDTbc — Express Sport (@DExpress_Sport) August 23, 2020

Alors que le PSG était dos au mur, le Brésilien était arrivé au Parc des Princes avec son enceinte, musique à fond, en chantant et dansant devant ses adversaires du soir. Ce choc entre Parisiens et Munichois n’a pas non plus l’air de tétaniser Kylian Mbappé. Le numéro 10 va vivre une journée comme une autre, à en croire ses propos en conférence de presse. « Les heures avant le match, je ne fais rien de spécial, je rigole, je passe des coups de téléphone à mes amis, je regarde des films. Ce sera une journée normale jusqu’à 19h30 », a-t-il déclaré. Malgré son jeune âge, la pépite de 21 ans est programmée pour ces rencontres au sommet. Il a eu l’occasion de le montrer lors de la finale de la Coupe du Monde, remportée avec la France en 2018.