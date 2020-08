PSG : Muscle ton jeu Paris, El Magnifico est déçu

Dans : Ligue des Champions.

Le PSG n’avait pas la recette pour battre le Bayern Munich dimanche en finale de la Ligue des Champions. David Ginola le regrette.

Battu dans les duels, trop tendre dans le dernier geste, incessamment pressé par son adversaire mais incapable de faire de même, le Paris Saint-Germain a été défait dimanche soir en finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich (1-0). Les Parisiens avaient l’occasion d’écrire l’histoire mais ils ont vécu un jour sans. Cette déception n’a pas manqué de faire réagir dans le monde du ballon rond. David Ginola, joueur bleu et rouge entre 1992 et 1995, s’est exprimé sur la défaite parisienne dans l’émission Top of the Foot, sur les ondes de la radio RMC. L’ex-attaquant a regretté « le manque d’agressivité du PSG ».

« A 1-0, j’ai vu des joueurs du Bayern faire des efforts sur le porteur du ballon, ils mettaient des tacles, ils étaient très agressifs, parce qu’ils se rendaient compte qu’il fallait être agressif », a-t-il déclaré avant de se justifier : « à un moment donné, le football c’est aussi ça. Je parle d’agressivité positive. Et les pleurs de fin de match, je pense que ce sont aussi des pleurs car les joueurs se rendent compte qu’ils n’ont pas utilisé tout ce qui était à leur disposition. » Des pleurs qui ont marqué le visage de Neymar à la fin de la rencontre. Auteur d’une prestation très décevante, le numéro 10 parisien n’a pu contenir ses émotions, lui qui avait l’occasion de remporter sa deuxième Ligue des Champions, la première sous le maillot du Paris Saint-Germain.