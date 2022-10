PSG-Maccabi : Israël en force au Parc, scandale chez les supporters

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

C'est chaud au Parc des Princes, et pas que sur la pelouse. L'envahissement du stade par les supporters du Maccabi interpelle.

Le match entre le PSG et Maccabi Haïfa était autant attendu que craint ce mardi soir. Les forces de l’ordre étaient sur le qui-vive en raison de tensions autour de l’arrivée d’un club israélien et ses supporters à Paris, sur fond bien évidemment de conflit israélo-palestinien. Dans la journée, le rassemblement des fans de Haïfa et la procession jusqu’au Parc des Princes s’est correctement déroulé, mais les problèmes ont débuté dans le stade. Notamment car le contingent du Maccabi était beaucoup plus important que prévu. Ils étaient attendus à 1500 environ, et les supporters du club vert et blanc étaient en effet 1000 de plus. Résultat, ce fut un véritable envahissement de la tribune Boulogne qui jouxte le parcage réservé aux visiteurs, qui a été observé. Comment cela s’est-il organisé ? Pour le moment, le mystère reste entier entre les rachats de place ou un contingent plus élevé que prévu. Les suiveurs parisiens accusent en tout cas la plateforme Ticketplace, qui permet de racheter les billets d’un match, parfois à des prix très élevés qui incitent à la revente.

Le parcage visiteur du Maccabi Haïfa en feu #PSGMAC pic.twitter.com/ESOgQrSXVP — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) October 25, 2022

Toujours est-il que, sur les réseaux sociaux, plusieurs abonnés et supporters du PSG ont souligné qu’on leur avait demandé de changer de place pour quitter leur bloc habituel. La tension était donc palpable, surtout qu’au coup d’envoi, la tribune Auteuil a déployé de nombreux drapeaux palestiniens pour montrer sa prise de position politique dans le conflit qui perdure dans cette région du monde. Des actes théoriquement interdits par le Préfet dans ses consignes d’avant-match. Pas de quoi refroidir les supporters d’Haïfa, qui ont même réussi à interrompre la rencontre en allumant des fumigènes.

Des drapeaux palestiniens à Auteuil au moment de la composition des équipes. #PSGMAC pic.twitter.com/ac9cbKcZpP — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) October 25, 2022