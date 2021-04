PSG : Le Bayern choqué par sa défaite

Dans : Ligue des Champions.

Le PSG a une nouvelle fois sorti un gros match à l’extérieur en Ligue des Champions, comme à Barcelone, avec un succès de prestige sur le terrain du champion d’Europe (3-2).

Mais contrairement à ce qui s’était passé au Camp Nou, le Paris SG n’a pas fait étalage de sa supériorité en faisant exploser son adversaire. Cette fois-ci, c’est son abnégation défensive, le talent de son gardien et sa réussite offensive qui ont permis de s’imposer face à une équipe du Bayern Munich qui a énormément de regrets. Pour Thomas Müller, cette défaite est assez difficile à digérer, même si les Allemands ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes.

« On peut toujours discuter des buts que nous avons encaissé, mais notre jeu c'est de marquer. Si on gagne 5-3 ou 6-3, ce n'est plus la même histoire. Nous n'avons pas concédé beaucoup d'occasions, je crois que Manu (Neuer) n'a eu qu'un ou deux arrêts à faire. Mais si nous avions eu cet instinct de tueur, on aurait vu un autre match », a regretté celui qui pensait avoir fait le plus dur en égalisant en seconde période. Même constat du côté de son coéquipier en défense Benjamin Pavard, pour qui le résultat n’est clairement pas logique. « On est frustrés, on méritait de gagner ce match. On a eu la possession, on a plus tiré au but, mais il nous a manqué l'efficacité. Les Parisiens ont été très réalistes, ils ont peut-être eu quatre ou cinq tirs, ils ont marqué trois fois. Nous on a dû tirer 30 ou 31 fois… », a déploré le champion du monde français, qui a félicité Kylian Mbappé pour son match ultra-décisif, mais a prévenu que le Bayern irait au Parc des Princes pour se qualifier la semaine prochaine.