PSG-Inter ‍: M6 prépare une énorme fête sur les Champs

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

PSG-Inter Milan est très attendu par les supporters parisiens mais aussi par M6 qui diffuse le match en clair. Pour sa première finale de Ligue des champions, la chaîne a vu les choses en grand concernant le dispositif d'avant et d'après-match.

S'il y a un match à ne pas rater en 2025, c'est bien la finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Une remarque qui vaut pour les téléspectateurs mais aussi pour les chaînes. Habitué à diffuser cet évènement en clair depuis de nombreuses années, TF1 a été devancé par M6 pour cette année et les deux prochaines. La sixième chaîne entend profiter à fond de la présence d'un club français pour maximiser ses audiences. Elle ne se contentera pas de la rencontre en elle-même, monopolisant son antenne pour la finale pendant plusieurs heures comme elle l'a annoncé.

M6 en direct des Champs-Elysées samedi 31 mai

L'émission d'avant-match, présentée par Ophélie Meunier et Smail Bouabdellah, débutera dès 19h25. Elle sera suivie du journal télévisé, le 19.45, largement consacré au match et présenté en direct de la terrasse des Champs-Elysées. En cas de succès du PSG, le direct reprendra à cet endroit avec une édition spéciale nommée La fête dans Paris. Un beau traitement pour un match qui devrait rapporter gros à M6.

Finale de la Ligue des champions 2025 : Édition spéciale avec Ophélie Meunier, Antoine Kombouaré aux commentaires… M6 dévoile son dispositif événement https://t.co/y2yYStFhqq — puremedias.com (@puremedias) May 24, 2025

En effet, sur base de la demi-finale contre Arsenal qui avait rassemblé jusqu'à 4 millions de personnes sur Canal+, on pourrait atteindre les 10 millions de téléspectateurs pour la finale de Munich. Dans ces conditions, il est logique de voir la chaîne multiplier les contenus en Allemagne et en plateau pour encadrer la rencontre. De quoi captiver tous les passionnés de football en France et bien sûr rentabiliser l'achat du match pour M6. Un spot de pub sera vendu 190 000 euros en cas de séance de tirs au but entre le PSG et l'Inter le soir du 31 mai.