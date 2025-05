PSG-Inter ‍: Les Niçois débarquent, la police allemande en sueur

Dans : Ligue des Champions.

Par Nathan Hanini

La finale de Ligue des champions se rapproche. Dans un peu plus de 24 heures, le Paris Saint-Germain fera face à l’Inter Milan du côté de Munich. La Gazzetta Dello Sport se penche sur la gestion des supporters qui sera compliquée.

Avec ou sans billet, les supporters Nerazzurri seront présents en nombre dans les rues de Munich pour la finale de Ligue des champions. Le stress monte, et l’échéance se rapproche. Ce samedi à 21h, le PSG et l’Inter Milan se feront face du côté de l’Allianz Arena. Une finale inédite qui suscite beaucoup de tensions. Si un dispositif de plus de 5400 policiers est déployé du côté de la capitale française en prévision du match, Munich est également sur le qui-vive. Le dispositif mis en place autour de la finale va augmenter par peur de potentiels affrontements.

Des supporters niçois seront du déplacement

Gazzetta : 40.000 tifosi de l'Inter attendus à Munich pour la finale face au #PSG, avec ou sans billets. La police allemande renforce les contrôles de sécurité pour éviter les affrontement avec ceux du #PSG. Tous les ultras de l'Inter seront accompagnés par ceux de Nice… pic.twitter.com/AisTLA6uS8 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 30, 2025

Ce vendredi matin, la Gazzetta Dello Sport dévoile que la police allemande va renforcer ses contrôles de sécurité. La raison, éviter des affrontements entre supporters de l’Inter Milan et ceux du Paris Saint-Germain. Le quotidien italien a dévoilé que plus de 40 000 fans de l’Inter Milan vont se rendre à Munich avec ou sans billet. Un déplacement massif qui témoigne de l’engouement de cette finale. Le journal sportif précise également que des supporters de l’OGC Nice seront également du déplacement pour faire alliance aux fans de l'Inter. Un jumelage existe entre les deux groupes de supporters depuis plusieurs années. En 2021, une banderole « A Milano c'è solo l'Inter (A Milan, il n’y a que l’Inter) » a été aperçue dans les tribunes de l’Allianz Riviera avant un derby entre les deux clubs de Milan, preuve du lien entre les deux groupes.