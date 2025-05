PSG-Inter ‍: L'UEFA désigne un arbitre très musclé

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

A moins de trois semaines de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter, l'UEFA a désigné Istvan Kovacs pour arbitrer cette rencontre. Ce dernier a déjà croisé la route de Paris cette saison.

Attendue par les supporters parisiens et milanais, la désignation de l'arbitre de la prochaine Ligue des Champions est intervenue ce lundi via un communiqué publié par l'UEFA. « La Commission des arbitres de l’UEFA a désigné le Roumain Istvan Kovacs pour arbitrer la finale 2025 de la Champions League entre Paris et l’Inter, qui se jouera à la Munich Football Arena le samedi 31 mai. Âgé de 40 ans et arbitre international depuis 2010, il dirigera sa troisième finale de compétition interclubs de l’UEFA après avoir été désigné pour la finale 2024 de l’Europa League à Dublin entre l’Atalanta et Leverkusen, et la finale 2022 de la Conference League entre l’AS Roma et Feyenoord à Tirana. Il a arbitré sept matches d’UEFA Champions League cette saison, dont le huitième de finale retour entre Liverpool et Paris », a précisé l'instance européenne du football.

Istvan Kovacs a déjà fait mal au PSG

CARTON ROUGE POUR DEMBÉLÉ 🔴



Après un vilain tacle sur Davies, le Parisien prend un deuxième jaune !



Exclusion méritée pour vous ?#FCBPSG | #UCL pic.twitter.com/8CZTYzR5YK — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 26, 2024

Si Istvan Kovacs était effectivement au sifflet lors de l'exploit du PSG à Liverpool, il est également celui qui en novembre dernier avait expulsé, suite à deux avertissements, Ousmane Dembélé lors d'un match de poule face au Bayern Munich...à l'Allianz Arena, là même où le Paris Saint-Germain jouera sa finale face à l'Inter le 31 mai prochain. A l'époque, Sidney Govou avait sur Canal+ que l'arbitre hongrois avait vite dégainé et ses statistiques le confirment. En effet, Istvan Kovacs a dirigé cinq matchs du PSG en Ligue des champions avec trois victoires et deux défaites pour Paris. Mais surtout, lors de ces cinq rencontres, il a mis 32 cartons jaunes, dont 13 contre le PSG, et 2 cartons rouges, dont 1 contre le PSG. Autrement dit, les joueurs parisiens devront se tenir à carreau sur la pelouse munichoise.