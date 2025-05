PSG-Inter ‍: Comment regarder la finale de Ligue des champions gratuitement ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Les supporters du PSG, mais aussi les amateurs de football, ne veulent pas rater la finale de la Ligue des champions qui opposent ce samedi 31 mai le Paris Saint-Germain à l'Inter Milan.

La tant attendue finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan promet un match acharné entre deux formations qui cette saison ont réussi à sortir des poids lourds (Liverpool et Arsenal pour le PSG, le Bayern et le Barça pour l'Inter). Ce choc, qui se jouera à l'Allianz Arena de Munich, mais surtout devant des millions de téléspectateurs à travers le monde, attire forcément une attention particulière en France, où les fans parisiens sont impatients de voir le PSG tenter de décrocher sa première étoile. Si Canal+, qui possède les droits de la Ligue des champions, diffuse l’événement, il existe aussi des moyens légaux de suivre le match totalement gratuitement.

M6 diffuse gratuitement la finale en France

PSG-Inter : Une armée en plein Paris, l'Angleterre hallucine https://t.co/v9UPdiVIDz — Foot01.com (@Foot01_com) May 31, 2025

En effet, comme le veut la législation dans plusieurs pays européens, et notamment en France, certaines finales d’importance majeure, comme celle de la Ligue des champions, sont retransmises en clair. En France, cette année, c'est M6 qui détient les droits de diffusion gratuite de la finale, accessible à tous sur la TNT, en ligne ou sur certaines box TV. Pour ceux qui ne veulent pas passer la soirée seule chez eux, de nombreux bars diffusent la rencontre et pas uniquement dans la capitale et en région parisienne.