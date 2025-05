PSG ‍: Gros coup de pouce pour l'Inter avant la finale

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Le PSG et l'Inter Milan se retrouveront à Munich pour la finale de la Ligue des champions le 31 mai. Si les Parisiens déjà champions depuis plusieurs semaines arriveront frais, les Intéristes devront batailler jusqu'au bout avec Naples. La Serie A doit adapter son calendrier.

Le compte à rebours est lancé pour le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Dans deux semaines et demi, les deux clubs se retrouveront à Munich pour la finale de la Ligue des champions. Un évènement pour les Parisiens, jamais sacrés en C1, et les Italiens qui attendent ce trophée depuis 2010. Luis Enrique et Simone Inzaghi vont devoir ménager leurs troupes avant ce grand rendez-vous pour notamment éviter les blessures des cadres. La tâche est plus facile côté parisien puisque le club est devenu champion de France le 5 avril dernier. L'Inter doit encore batailler avec Naples pour le Scudetto.

Vers une dernière journée de Serie A le jeudi

Les deux rivaux transalpins ne devraient pas être départagés avant la 38e et dernière journée. Celle-ci était programmée le dimanche 25 mai prochain, 6 jours seulement avant la finale de C1. Néanmoins, la Ligue italienne va chambouler son calendrier pour préserver les chances de l'Inter Milan en coupe d'Europe. Selon la Gazzetta dello Sport, le dernier match de championnat va être avancé au jeudi 22 mai.

Gazzetta : Si le titre se jouera à la dernière journée entre Naples et l’Inter, elle aura très probablement lieu le jeudi 22 mai, soit en pleine semaine pour des raisons de calendrier 🗞️ pic.twitter.com/G1LHSuTwVT — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 14, 2025

L'Inter Milan et Naples clôtureront leur championnat à cette date, laissant ainsi 9 jours aux Nerazzuri pour préparer leur finale contre le PSG. On ignore combien d'autres matchs seront programmés ce jour-là puisqu'en Italie tous les matchs de la dernière journée n'ont pas l'obligation de démarrer en même temps. Cela ne concerne que les équipes se battant pour un même objectif. La tâche de la Ligue italienne pourrait se corser en cas d'égalité de points entre l'Inter et Naples à l'issue du championnat. Une finale pour le titre sera alors organisée. Le timing sera serré pour les Milanais avec la finale de C1 puis la coupe du monde des Clubs aux Etats-Unis à disputer en quelques jours.