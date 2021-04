PSG-Bayern : L’info choc, Lewandowski défie la science !

Dans : Ligue des Champions.

Dans un communiqué publié mardi, le Bayern Munich a annoncé le forfait de Robert Lewandowski pour les deux matchs contre le PSG.

En effet, l’attaquant polonais du Bayern Munich s’est blessé au genou avec la sélection polonaise et sera indisponible pour les quatre semaines à venir. Par conséquent, il est out pour le choc de la Bundesliga entre le Bayern Munich et Leipzig samedi après-midi mais également pour la double confrontation entre le Paris SG et l’ogre bavarois en Ligue des Champions. Une bonne nouvelle pour le PSG au vu de la saison incroyable réalisée par l’ancien striker du Borussia Dortmund. Néanmoins, Kicker vient tempérer la bonne nouvelle ce jeudi en faisant savoir que Robert Lewandowski est prêt à prendre tous les risques pour jouer au minimum le match retour, qui se déroulera le mardi 13 avril à 21 heures au Parc des Princes.

Dans son édition du jour, le quotidien allemand fait savoir que Robert Lewandowski est prêt à tout mettre en œuvre pour revenir d’ici à deux semaines de sa blessure, un étirement ligamentaire du genou droit. Malgré la tenue d’une compétition majeure en fin de saison, à savoir l’Euro 2021, Robert Lewandowski souhaite prendre tous les risques et travailler d’arrache-pied dans les deux semaines à venir pour être en mesure de tenir sa place contre le PSG au Parc le 13 avril. Un scénario qui risque de donner des sueurs froides à Mauricio Pochettino… mais également aux dirigeants du Bayern Munich. Et pour cause, le champion d’Allemagne vise le sacre en Ligue des Champions et dans cette optique, il n’est pas question de prendre le moindre risque avec Robert Lewandowski afin qu’il ne manque pas une potentielle demi-finale, voire une finale. En toute logique, c’est donc Hans-Dieter Flick qui aura le dernier mot et qui jugera ou non si Robert Lewandowski est apte ou pas pour le match retour face au PSG. En attendant, le Polonais est bien décidé à défier la science.