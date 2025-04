Les supporters du PSG sont désormais fixés sur les dates de la demi-finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Le match aller se déroulera à l’Emirates, où le PSG s’est incliné en début de saison, le mardi 29 avril à 21h00. Et le retour aura lieu la semaine suivante, le mercredi 7 mai au Parc des Princes.

Which tie are you looking forward to most? 🤔#UCL pic.twitter.com/Y0Tmva9rzO