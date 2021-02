PSG : Al-Khelaifi évite cette erreur fatale

Dans : Ligue des Champions.

Le président du PSG était forcément heureux après la victoire de son équipe à Barcelone. Mais Nasser Al-Khelaifi a évité de refaire les erreurs du passé.

Il y a quatre ans, après la victoire 4-0 du PSG au Parc des Princes face au Barça, le boss qatari du club de la capitale n'avait pas masqué son bonheur, criant victoire...trop vite. Puis il y avait la victoire à Old Trafford, et là encore Nasser Al-Khelaifi s'était emballé avant le fiasco au Parc. Alors, mardi soir, dans les couloirs du Camp Nou, s'il s'est réjoui de la démonstration réalisée par Kylian Mbappé et ses coéquipiers à Barcelone, NAK est resté sobre et prudent dans son analyse. Du côté de Doha, on ne tombera pas une troisième fois dans le panneau avant le match retour en mars prochain. Et au micro de RMC, le président du Paris Saint-Germain a fait profil bas.

« Tout le monde est content. On a bien préparé ce match, les joueurs ont fait le match parfait. On a fait vraiment un très très bon match. Le coach a lui aussi très bien préparé le match avec son staff. On est très contents, mais on a quand même encore 90 minutes à jouer, on n’a pas fini le travail. Il faut célébrer un peu cette victoire, mais il ne faut pas oublier le championnat non plus. On a match dimanche et on n’est pas encore les premiers. C’est très important de gagner, mais on reste calme. Je suis tout de même très fier des joueurs. On a fait un match plus que parfait, mais on doit continuer avec le même niveau, le même esprit. On a joué vraiment très soudé, comme une équipe. C’est le plus important. Quand on joue comme ça, je pense qu’on est très très forts, mais on a besoin de garder le même niveau, le même esprit et la même mentalité. Je pense que c’est le plus important », a prévenu Nasser Al-Khelaifi, qui va donc patienter, conscient que dans le football tout est possible. Et le Paris Saint-Germain l'a souvent constaté ces dernières saisons, malheureusement à ses dépens.