OM ‍: Le Real Madrid pour commencer, Liverpool en 2026

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Deux jours après le tirage au sort de la phase régulière de la Ligue des Champions, l’UEFA a publié le calendrier complet des huit journées de la C1. Et du côté de Marseille, les choses sérieuses débuteront d’entrée sachant que pour son retour en LDC, l’OM se déplacera au Bernabeu pour affronter le Real Madrid de Kylian Mbappé, le 17 septembre prochain. La suite du programme sera aussi compliquée, avec la réception de l’Ajax au Vélodrome le 1er octobre ou le grand rendez-vous face aux Reds de Liverpool à Marseille le 21 janvier 2026.

𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐅𝐈𝐗𝐓𝐔𝐑𝐄𝐒 🗓️



🛩️ 16/09 | Real Madrid vs 𝐎𝐌

🏠 30/09 | 𝐎𝐌 vs Ajax Amsterdam

🛩️ 22/10 | Sporting CP vs 𝐎𝐌

🏠 05/11 | 𝐎𝐌 vs Atalanta Bergame

🏠 25/11 | 𝐎𝐌 vs Newcastle United

🛩️ 09/12 | Union Saint-Gilloise vs 𝐎𝐌

🏠 21/01 |… pic.twitter.com/MppwGUDski — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 30, 2025

Le calendrier de l'OM en phase régulière de la Ligue des Champions :

16 septembre : Real Madrid (ESP) - OM

30 septembre : OM - Ajax (PB)

22 octobre : Sporting (POR) - OM

5 novembre : OM - Atalanta (ITA)

25 novembre : OM - Newcastle (ANG)

9 décembre : Union Saint-Gilloise (BEL) - OM

21 janvier 2026 : OM - Liverpool (ANG)

28 janvier 2026 : Club Bruges (BEL) - OM