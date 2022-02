N'Golo Kanté sans pitié pour Lille, l’Angleterre a adoré

Dans : Ligue des Champions.

Passeur décisif pour Christian Pulisic, N’Golo Kanté a rendu une excellente copie face à Lille (2-0) mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Sa prestation a impressionné la presse anglaise qui n’a pas été avare en compliments pour le milieu de Chelsea.

Longtemps gêné par des pépins physiques ces dernières saisons, N’Golo Kanté n’était absolument pas diminué mardi soir. Et lorsque le milieu de Chelsea évolue à 100 % de ses capacités, ses adversaires trouvent rarement la solution dans l’entrejeu. Le LOSC pourra confirmer après sa défaite à Stamford Bridge en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Omniprésent, le Français a multiplié les courses et notamment dans les transitions offensives, à l’image de sa passe décisive pour Christian Pulisic sur le deuxième but des Blues.

La presse anglaise a forcément adoré sa performance notée 8/10 (comme celles de Thiago Silva et Kai Havertz) dans les colonnes de Sky Sports, qui met l’accent sur « ses prises de décision » et sa « passe parfaite » pour l’Américain. Pour nos confrères, le manager « Thomas Tuchel a donné des instructions à tous les joueurs sauf à lui car il a su s'adapter tout seul ». Un atout « essentiel pour que Chelsea conserve son titre », ajoute le média, sur la même longueur d’onde que la BBC qui a vu un Kanté en « forme optimale » et capable de « combler les trous et lancer l'ensemble des attaques sur tout le terrain ».

👑 N'Golo Kanté a été élu Homme du match face au LOSC hier soir !



💥 Le Français a d'ailleurs remporté cette distinction lors des 4 derniers matchs de Chelsea en phase finale de la Ligue des Champions ! pic.twitter.com/yzF0S03EwO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 23, 2022

Enfin, le London Evening Standard justifie son 9/10 par sa passe décisive « à couper le souffle », et salue son retour en forme avant la finale de la League Cup contre Liverpool dimanche (17h30). Tandis que le consultant Joe Cole place l’international tricolore au sommet dans le championnat anglais. « C'est un joueur exceptionnel. Je ne pense pas qu'il y ait un milieu de terrain aussi influent que lui en Premier League depuis dix ans. Tout ce qu'il fait... quand il joue bien, vous gagnez », a résumé le spécialiste de BT Sport, bluffé par l’homme du match.