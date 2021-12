Messi et Sergio Ramos, le Real terrorisé par le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Déjà assuré de terminer à la deuxième place de son groupe en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pourrait donc avoir une mauvaise surprise lors du tirage au sort. En héritant par exemple de la boule du Real ? Tout Madrid en fait déjà des cauchemars…

Le dénouement de la phase de groupes de la Ligue des Champions se déroulera en milieu de semaine prochaine. Avant l’ultime journée, dix clubs ont déjà validé leurs billets pour la phase finale. Parmi eux, le PSG et le Real Madrid. Et à l’heure actuelle, les deux clubs ont une vraie chance de s’affronter dès les huitièmes de finale. Sachant que Paris est certain de terminer deuxième du Groupe A derrière Manchester City, et parce que le Real est pour l’instant leader du Groupe D. Après, tout peut encore changer mardi prochain, vu qu’en cas de victoire de l’Inter Milan, l’équipe espagnole tomberait alors au deuxième rang. Dans ce cas de figure, Paris et Madrid ne pourraient pas croiser leur route dès le premier tour éliminatoire. Si l’équipe de Carlo Ancelotti jouera le coup à fond contre le groupe de Simone Inzaghi, la presse espagnole serait presque rassurée de voir le Real à la deuxième place de son groupe de C1.

« Éviter l'équipe de Sergio Ramos et de Leo Messi »

Tout simplement parce que l’ogre parisien fait peur aux Merengue. C’est en tout cas ce que laisse entendre le site Don Balon : « Quoi qu'il en soit et au-delà des individualités, le croisement des géants européens que sont le PSG et le Real Madrid en huitièmes de finale serait une mauvaise nouvelle pour les deux équipes. Lors du tirage au sort, la maxime sera donc la suivante pour le Real : éviter l'équipe de Sergio Ramos, ancien capitaine du Real, et de Leo Messi, ancienne légende du rival barcelonais ». Une peur qui pourrait aussi toucher Kylian Mbappé, qui voulait quitter le PSG pour le Real l’été dernier. Quoi qu’il en soit, le Real aura d’autres portes de sortie comme Porto, Salzbourg ou la Juventus en cas de première place finale. Tout ce suspense prendra en tout cas fin le lundi 13 décembre, lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions à Nyon, au siège de l’UEFA. Ensuite, le PSG et le Real auront deux mois pour préparer les premiers gros évènements de l’année 2022…