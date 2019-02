Man United : Martial et Lingard pourraient manquer le retour à Paris

Dans : Ligue des Champions, PSG.

Tous les deux blessés en fin de première période contre le Paris Saint-Germain (0-2) mardi, Anthony Martial (aine) et Jesse Lingard (ischios) connaissent leur durée d’indisponibilité. Manchester United a annoncé entre deux et trois semaines d’absence pour ses deux ailiers, qui manqueront notamment le match de FA Cup contre Chelsea lundi. Et peut-être même le huitième de finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes le 6 mars. Pour rappel, les Red Devils seront privés du milieu Paul Pogba suspendu pour cette deuxième manche.