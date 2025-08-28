Ligue des champions ‍: Le tirage au sort truqué ‍? Ils accusent

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

La nouvelle formule de la Ligue des champions a poussé l'UEFA à revoir les modalités du tirage au sort avec une partie confiée à l'intelligence artificielle. Mais, certains sont persuadés que tout cela cache une vaste embrouille.

Si Zlatan Ibrahimovic et Kaka avaient un rôle assez accessoire lors du tirage au sort de la première phase de la Ligue des champions, les deux anciennes stars du foot avaient aussi pour mission de déclencher le tirage au sort automatique en appuyant sur un buzzer. Les résultats de ce tirage totalement automatisé apparaissaient immédiatement sur des écrans. Mais, en Angleterre, certains sont persuadés qu'il y a une face cachée de ce tirage au sort confié à une IA, et que certains matchs ne doivent rien au hasard. Ainsi, dans The Sun, des supporters ont pointé du doigt plusieurs rencontres de cette première phase qui sont trop belles pour être vraies.

Des affiches décidées à l'avance par l'UEFA ?

« Trent Alexander-Arnold jouera contre Liverpool et Kevin de Bruyne avec Naples contre Manchester City. Et après, vous me direz que ce n’est pas truqué », s'étonne un fan anglais, tandis qu'un autre remarque que Liverpool se rendra à Francfort où évoluait Hugo Ekitike avant de rejoindre cet été les Reds. Et comme ces accusations relèvent surtout un peu de la paranoïa, le retour de Harry Kane, ancienne légende des Spurs, à l'Emirates avec le Bayern Munich contre Arsenal est considéré comme un match qui ne devrait rien au hasard. De quoi susciter bien des doutes sur ce tirage qui est confié à l'informatique.

Du côté de l'UEFA, on préfère s'amuser de tout cela, car il est évident que chaque affiche peut laisser la place à des supputations. Ainsi, l'OM affrontera le Real Madrid où évolue Kylian Mbappé, un joueur contre qui Marseille n'a jamais gagné, ou bien le PSG affrontera le Barça, ce qui permettra d'opposer Ousmane Dembélé à Lamine Yamal, les deux favoris au Ballon d'Or. En avril dernier, un ancien arbitre international turc avait accusé l'UEFA d'avoir truqué le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions avec un système de boules vibrantes pour ne pas avoir une affiche entre FC Barcelone et le Real Madrid. Tout cela sans évidemment aucune preuve.