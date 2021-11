Le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions, la science a parlé

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Après la quatrième journée de Ligue des Champions, qui s’est disputée mardi et mercredi, plusieurs équipes font figure de favorites dans la course au titre européen. Avec le PSG ? Pas vraiment, si l’on en croit l'intelligence artificielle...

En début de semaine, quatre clubs européens ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En faisant un sans-faute total, avec quatre victoires en autant de journées et 12 points au compteur, Liverpool, l’Ajax Amsterdam, le Bayern Munich et la Juventus ont maintenant le luxe d’aborder la suite de la phase de poules avec plus de tranquillité. Car en 2022, les formations venues de quatre pays différents seront bien dans les 16 meilleures formations d’Europe. Mais alors laquelle sera la meilleure d’entre elles, le 29 mai prochain lors de la finale de la C1 ? Si le futur vainqueur ne se trouve pas forcément parmi les quatre premiers qualifiés, sachant que des équipes comme Manchester City, le PSG, le Real Madrid, le Barça ou Chelsea seront aussi des candidats crédibles, le Bayern a quand même le statut de favori numéro un. C’est en tout cas l’analyse faite par un super-ordinateur conçu par des Britanniques.

Le PSG loin derrière le Bayern Munich

En effet, selon l'intelligence artificielle, l’équipe de Julian Nagelsmann a 25 % de chances de remporter la Champions en fin de saison. Un pronostic plutôt réaliste, sachant que les Bavarois enchaînent les grosses performances depuis quelques semaines. Grâce notamment à Robert Lewandowski, meilleur buteur de la C1, le Bayern a par exemple la meilleure attaque de la compétition, avec 17 buts inscrits en quatre matchs. Derrière le Bayern, Manchester City fait figure de second candidat au titre, avec 19 %. Finaliste de la C1 la saison dernière, la formation de Pep Guardiola a aussi des chances d’être couronnée. Derrière City, Liverpool (14 %) ou Chelsea (5 %) ont aussi la côte, comme l'Ajax d'Amsterdam, qui aurait une chance sur dix de finir sur le toit de l’Europe. Et le PSG dans tout ça ? Selon les calculs anglais, Paris n’est même pas dans le Top 5 des favoris de cette Ligue des Champions. Vu que la formation de Mauricio Pochettino ne figure qu’au septième rang de cette étude. Un classement que Messi, Neymar, Mbappé et Di Maria voudront démentir dans les mois à venir. Et pour cela, une nouvelle victoire contre Man City, le 24 novembre prochain, serait par exemple la bienvenue pour les Parisiens.