Le Barça supporter du PSG, merci Lionel Messi

Les supporters du FC Barcelone n'aiment pas le PSG, mais ils aiment encore moins le Real Madrid. Alors, la présence de Lionel Messi à Paris fera des socios catalans des fans parisiens pendant 90 minutes ou plus.

Entre le FC Barcelone et le PSG il n’y a pas vraiment de place pour l’amitié, les deux clubs s’étant souvent affrontés sur et en dehors des terrains, avec à chaque fois des effets conséquents. Personne n’a évidemment oublié la remontada de 2017, tout comme personne n’a oublié non plus les transferts de Neymar et de Lionel Messi à Paris. La rancune est grande dans les deux camps, mais ce mercredi soir, et le temps d’un match, les fans des deux géants européens seront sur la même longueur d’onde, à savoir souhaiter l’élimination du Real Madrid. Car du côté du Camp Nou, on ne rêve que d’une chose c’est de voir les Merengue mordre la poussière au stade des 8es de finale de la Ligue des champions, ce qui mettra un terme définitif à leur campagne européenne cette saison, là où le Barça est encore en Europa League. Et mieux encore, les supporters barcelonais aimeraient que ce soit Lionel Messi qui porte le coup fatal aux espoirs madrilènes, comme il l’a souvent fait lorsqu’il portait le maillot des Blaugranas.

Lionel Messi sera le Barça contre le Real Madrid

A quelques heures du match retour entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, le quotidien sportif catalan Sport, qui a pourtant souvent craché son fiel contre le club français, est remonté comme une pendule et souhaite voir le PSG éliminer Madrid. « Tous les culés rêvent d'une nouvelle démonstration de Leo Messi à Santiago-Bernabeu, même s'il défend les couleurs de l'équipe française. Car tous les Catalans espèrent que le PSG pourra éliminer Madrid de la Ligue des champions. De cette manière, l’énorme échec des Blaugranas dans cette compétition serait partiellement éclipsé par le KO de la Maison Blanche. Une triste consolation, bien sûr, mais on fera avec. De manière symbolique, Lionel Messi « jouera » encore ce mercredi avec le Barça contre ce qui a longtemps été sa victime favorite, le Real Madrid », fait remarquer Luis Mascaro, directeur du quotidien Sport. Des propos qui scandalisent du côté de Madrid, où on regrette qu'un média espagnol puisse aussi clairement souhaiter l'élimination d'un autre club de Liga.