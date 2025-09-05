Le Barça incapable d'accueillir le PSG au Camp Nou

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Malgré tous ses efforts pour convaincre l’UEFA, le FC Barcelone ne pourra probablement pas recevoir le Paris Saint-Germain dans le nouveau Camp Nou en Ligue des Champions.

Trois stades différents pour ses trois premiers matchs de la saison à domicile ? Le Barça est bien parti pour bouger dans tous les sens en ce début de saison, alors que la construction du nouveau Camp Nou a pris du retard. Entre l'obtention des licences et permis nécessaires et le retard dans les travaux, le Barça a déjà reporté à plusieurs reprises le retour dans son Camp Nou. Mais après deux années d'absence, le club catalan va bien rejouer dans son antre cette saison. Probablement pas lors du premier match de la saison à domicile contre Valence. De base, le Barça souhaitait accueillir le club espagnol au Camp Nou le 14 septembre, mais les Blaugrana vont probablement devoir se rabattre sur le Stade Johan Cruyff. Par contre, pour la suite de la Liga, et notamment pour le match face à Getafe le 21 septembre, Barcelone devrait bien retrouver le Camp Nou. Mais pas encore en Ligue des Champions, face au Paris Saint-Germain notamment.

Barça - PSG se jouera à Montjuic

🚨 Barcelona expected to host PSG at Montjuic with Camp Nou unlikely to be readyhttps://t.co/6JyAACcqgM — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 4, 2025

En effet, selon les informations du journal SPORT, « le Camp Nou ne devrait pas accueillir Barcelone - PSG ». Si l’UEFA a accordé une dérogation au Barça, qui pourra exceptionnellement changer de stade au milieu de la phase régulière, l’instance européenne a des exigences plus strictes que la Liga. Et tant que la tribune latérale ne sera pas pleinement opérationnelle, l’UEFA n'autorisera pas le Barça à jouer au Camp Nou en C1. Et en l’état actuel des choses, « il est très peu probable que ce soit prêt d'ici le 1er octobre, lors de la visite du PSG ». Par conséquent, le Barça va retrouver le stade olympique de Montjuic le temps d’une soirée pour affronter les champions d’Europe en titre dans une rencontre qui sentira bon la poudre.