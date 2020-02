LdC : Zidane évite la provocation contre City et Guardiola

Dans : Ligue des Champions.

A la veille du match entre le Real Madrid et le Celta Vigo, Zinedine Zidane a évoqué la sanction infligée par l'UEFA à Manchester City, futur adversaire des Merengue en Ligue des champions. Et Zizou a été prudent.

L’affiche entre le Real Madrid et Manchester City lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions était déjà très attendue, mais l’annonce de l’exclusion des Citizens pour les deux prochaines années en Europe a rendu cela encore plus passionnant. A une dizaine de jours du match aller, Zinedine Zidane était en conférence de presse ce samedi. Et l’entraîneur français du Real Madrid ne s’est pas réjoui du tout de savoir que Pep Guardiola et Manchester City étaient sanctionnés. Car Zizou sait bien que c’est une bête blessée que va affronter le Real Madrid à Bernabeu le 26 février prochain lors du match aller.

Zinedine Zidane n’est en effet pas dupe. « C'est un rival qui va être très très difficile à jouer, c'est une très grande équipe. Et donc, par rapport à ce qui vient d'arriver, la motivation sera énorme. Après, je ne vais pas entrer dans ce qui s'est passé, dans ce qui va se passer, parce que ce n'est pas le sujet. Moi, ce qui m'importe c'est le match de dimanche contre Vigo, mais par contre c'est équipe qui sera un rival très compliqué. Leur motivation va être supplémentaire », a confié l’entraîneur du Real Madrid. C'est une évidence, du côté de Manchester City, cette terrible sanction, même si elle fait l'objet d'un appel, va décupler les forces.