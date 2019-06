L'UEFA a annoncé samedi après-midi qu'une minute de silence sera respectée avant la finale de la Ligue des champions qui opposera Liverpool à Tottenham à partir de 21h dans le stade de l'Atlético Madrid. Il s'agira de rendre hommage à José Antonio Reyes, décédé il y a quelques heures dans un terrible accident de la circulation.

We can confirm that a moment's silence will be held before tonight's #UCLfinal in memory of José Antonio Reyes.https://t.co/VBdvjiCSE8