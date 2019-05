LdC : Triplé de Lucas et remontada en 45 minutes, Tottenham va en finale !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Tottenham bat Ajax Amsterdam 3-2

Buts pour l’Ajax Amsterdam : De Ligt (5e), Ziyech (35e)

Buts pour Tottenham : Lucas Moura (55e, 59e, 95e)

Nouvelle nuit irréelle en Ligue des Champions, avec la qualification improbable de Tottenham, pourtant mené à Amsterdam mais qui s'est imposé 3-2 avec un triplé de Lucas, dont un dernier but à la 95e.

Après la folle soirée de mardi soir, tous les regards étaient tournés vers la Johan Cruyff Arena où l’Ajax Amsterdam et Tottenham s’affrontaient. Après la victoire 1-0 des Néerlandais à Londres, la confirmation était attendue, même si personne n’osait jurer de rien désormais. Et le forfait de dernière minute de David Neres avait de quoi rajouter quelques doutes. Ceux-ci semblaient être levés au bout de cinq minutes, quand De Ligt trouvait encore une fois la faille de la tête sur corner (1-0, 5e). Tottenham réagissait sans trouver la faille, et la punition était terrible, puisque d’une frappe rectiligne, Ziyech mettait quasiment un terme au suspense (2-0, 35e). Avec cette avance à la pause, il fallait être très fort, ou devin, pour miser sur les Spurs.

Mais au retour du repos, le festival Lucas débutait. Le Brésilien inscrivait un doublé plein d’opportunisme en quelques minutes (2-1, 55e puis 2-2, 59e), ce qui mettait bien évidemment les Anglais à un but de la qualification. Dès lors, dans une ambiance surchauffée, cela sentait le K-O sur chaque action, avec des sauvetages, des barres et des poteaux. Et bien évidemment, le but dramatique dans cette folle édition de la Ligue des Champions intervenait à la 95e minute. Sur un énième ballon dans le paquet, Lucas, encore lui, écrasait un tir qui rentrait doucement au ras du poteau (2-3, 95e), pour envoyer Tottenham au paradis d’une finale 100 % anglaise. Et 1000 % inattendue.