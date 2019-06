LdC : Tottenham ou PSG, Pierre Ménès scandalisé par le penalty

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

La finale de la Ligue des champions a vite basculé samedi soir, l'arbitre de la rencontre sifflant, après usage de la VAR, un penalty en faveur de Liverpool suite à une main dans la surface de Moussa Sissoko. Et Damir Skomina a mis en colère pas mal de monde, notamment Pierre Ménès, l'arbitre étant spécialiste de ce genre de penalty, puisque personne n'a oublié que c'est lui qui avait accordé un penalty à Manchester United à la dernière seconde contre le PSG suite à une main de Presnel Kimpembé.

Pour Pierre Ménès, tout cela est scandaleux car les attaquants peuvent désormais jouer avec le règlement. « Quelle triste finale. Une finale faussée par ce penalty accordé par monsieur Skomina, qui s’était déjà illustré en sifflant le fameux penalty de la dernière minute au Parc pour la main dos au jeu de Kimpembé. Alors je sais que les règles vont changer et que désormais, toute main dans la surface sera sifflée. Mais il faut arrêter de croire que les attaquants sont idiots. S’ils étaient capables de simuler pour obtenir des penalties, maintenant ils vont délibérément viser la main du défenseur pour dire : « il y a main, c’est penalty ». Donc c’est une règle à la con. Alors OK, Sissoko a le bras levé. Mais Mané doit être à un mètre cinquante de lui, le ballon lui touche le torse avant… Siffler un péno comme ça, ça n’a pas de sens. C’est contraire à l’esprit du jeu et pour moi, cela a complètement faussé cette finale », explique, sur son blog, un Pierre Ménès, déçu de l'ensemble de cette finale 100% anglaise.