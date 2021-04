LDC : Sancho forfait contre Manchester City

Dans : Ligue des Champions.

Battu 2-1 au match aller à Manchester City, le Borussia Dortmund sera privé de l’un de ses tauliers offensifs pour la seconde manche mercredi soir (21 heures). En effet, Edin Terzić vient de confirmer en conférence de presse que Jadon Sancho souffre d’une déchirure musculaire et qu’il serait trop juste pour être dans le groupe face à Manchester City. Le BVB pourra en revanche compter sur Marcos Reus et Erling Haaland, respectivement buteur et passeur lors du match aller contre la formation de Pep Guardiola.