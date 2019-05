LdC : Salah forfait contre le FC Barcelone

Déjà dans une situation très compliquée depuis sa défaite au match aller au Camp Nou (3-0), Liverpool va en plus devoir se passer de Mohamed Salah pour la demi-finale retour de Ligue des champions mardi soir à Anfield. Victime d'un choc très violent samedi avec le gardien de but de Newcastle, l'attaquant international égyptien des Reds est en effet officiellement forfait comme l'a annoncé ce lundi en conférence de presse Jurgen Klöpp. L'entraîneur de Liverpool a également confirmé l'absence de Roberto Firmino pour ce choc face au Barça.

Mohamed Salah has been ruled out of #LFC's @ChampionsLeague semi-final second-leg tie with @FCBarcelona on Tuesday.https://t.co/X4c49voP55